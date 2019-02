Arrendatario dejó Quinta de Cucho por presión de la prensa

Miguel Ángel Ayala, quien era el arrendador de la Quinta Nápoles, afirmó que la presión de la prensa lo llevó a rescindir su contrato, así también, declaró que se inventaron muchas cosas sobre su persona.

“Se inventaron muchas cosas, yo soy una persona trabajadora, se inventó mucho y no me gustaba más”, exclamó Ayala.

También agregó que no tiene ningún respaldo político, que lo ayudaba a solventar los gastos del arrendamiento, “Yo no tengo respaldo político, no soy político, no es presta nombre”.

El locatario explicó que estuvo solo por 14 días en el predio de la Quinta perteneciente a Reinaldo Javier Cabaña.

