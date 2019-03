Apple lanzó dos nuevos iPad

Apple presentó una nuevo iPad de 10,5 pulgadas y un iPad Mini, que no se actualizaba desde 2015. Ya se pueden reservar online y llegarán a las tiendas minoristas a partir del 25 de marzo.

La compañía hizo el anuncio mediante una nota de prensa que envió a algunos medios. No hubo un evento ni una conferencia especial para dar a conocer estas novedades que desembarcaron de sorpresa.

Los modelos no tienen grandes variaciones en su diseño (persisten los biseles gruesos), aunque incorporan optimización la la pantalla y el procesador. También son compatibles con el Apple Pencil de primera generación (no con el de segunda generación), que cuesta USD 99, y se debe comprar aparte, porque no viene incluido con estos equipos.

iPad Air

El nuevo iPad Air pasa de 9.7 pulgadas a 10.5 pulgada (resolución 264ppp). Es compatible con el Apple Pencil, cuenta con el procesador A12 Bionic que, según la compañía, ofrece un desempeño un 70% más óptimo y mejores gráficos.

iPad mini

Cuenta con una pantalla de 7,9 pulgadas, con resolución (326ppp) y que también integra tecnología True Tone.

Esta novedad llega unos días antes del evento que anunció la compañía para el 25 de marzo y donde se espera que presente un nuevo servicio de streaming y otra sorpresas.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?