Ante la violencia sexual, ¿a quién puedo llamar para pedir ayuda?

En los últimos años, los números que hacen referencia a los casos de violencia, violaciones y hasta feminicidios se han elevado preocupantemente. Por eso, prevenir la violencia sexual en primera instancia y conocer los lugares indicados a los que uno puede pedir ayuda son vitales.

En efecto, La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) lanzó números de teléfonos a los cuales uno puede llamar y consultar de forma gratuita y confidencial, ante algún caso de violencia sexual. Si sos mujer, llama al 147 Fono Ayuda o 137 o también tenés la opción de marcar a la Policía Nacional 911.

No dudes, no titubees, no tengas miedo, llamá e informate para que recibas la ayuda necesaria y “te unas a la red de prevención”. Finalmente, la SEN , en este marco, compartió un breve video en el que dice “si ves, si sabes o si escuchás que a alguien del albergue se lo está toqueteando, hinchando, persiguendo y/u obligando, denunciá”.