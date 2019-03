Añetete acompaña proceso de juicio político al contralor y al ministro Garay

El senador Enrique Bacchetta, fue el vocero de la reunión que mantuvieron los senadores del movimiento Colorado Añetete con el presidente Mario Abdo, líder de dicha agrupación.



Bacchetta manifestó que no se tomó ninguna determinación sobre apoyar o no las destituciones tanto del contralor Enrique García como la del ministro de la Corte César Garay, pero si se decidió encaminar los procesos.



A su vez mencionó que no se bajó ninguna línea por parte del presidente y que se prevé otra reunión con el mandatario para la próxima semana.



Entre otros temas abordados por Añetete se encuentran el juicio político, ternas, unidad de la bancada.



Juicios políticos



El juicio al contralor iniciará el próximo martes 26 de marzo, a las 09:00 horas. Luego, el martes 23 de abril, a las 10:00 horas, el acusado será convocado para que ofrezca pruebas y ejerza su defensa.



El miércoles 24 de abril, a las 14:00 horas, se reunirá el Tribunal para que admita o rechace las pruebas ofrecidas por el acusado. Ese mismo día, a las 15:00 horas, se reunirán las partes para formular alegatos y el tribunal realice el llamado de autos para la sentencia. Luego, a las 16:00 horas, se reunirá el tribunal para deliberar sobre la culpabilidad o no del acusado y con esto concluiría la primera parte del Juicio Político.



Por otra parte, el próximo 30 de abril, a las 9:00 horas, los legisladores sesionarán nuevamente para que los representantes de la Cámara de Diputados formulen acusación y ofrezcan pruebas contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César Garay Zucolillo. El martes 21 de mayo, a las 9:00 horas, el acusado podrá ofrecer pruebas y ejercer su defensa.



El miércoles 22 de mayo, a las 14:00 horas, el Tribunal deberá admitir o rechazar las pruebas ofrecidas. Ese mismo día, a las 15:00 horas son convocadas las partes para que formulen alegatos y el Tribunal realice el llamado de autos para la sentencia, y a las 16:00 horas el Tribunal deliberará sobre la culpabilidad o no del acusado.





¿Cuál es tu opinión respecto a esto?