ANDE anuncia cortes por trabajos en el área metropolitana

Siguiendo con la tradición y sana costumbre de ser considerados como potencia en esta disciplina deportiva, la Selección Nacional se coronó como campeón mundial de Futsal FIFA C13, que se disputó en Barcelona, España.

Este domingo los chicos dirigidos por Andrés Bogado han cerrado de la mejor manera posible un campeonato en el que fueron ampliamente superiores a todos los rivales que enfrentó desde el inicio hasta el final.

La mencionada superioridad no sólo se plasmó en el estilo de juego, sino que también se reflejó en los resultados, debido a que los albirrojitos realizaron una campaña extraordinaria marcando un total de 78 goles a favor y recibiendo apenas 4 en contra, con pleno de triunfos en los seis cotejos disputados.

El camino al título:

 Fase grupal: 22-0 vs. Suiza, 9-1 vs. Colombia y 17-0 vs. Inglaterra.

 Cuartos de final: 12-1 vs. Australia.

 Semifinal: 11-0 vs. Colombia.

 Final: 7-2 vs. Brasil.

El título obtenido de hoy es el quinto que logra Paraguay en esta disciplina:

 Selección Mayor : Australia 1988, Paraguay 2003 y Argentina 2007.

 C20: Colombia 2018

 C13: Cataluña 2019