Alianza Lima y su insólita manera de “festejar” el campeonato

En comunicación con la 780 AM el presidente de Olimpia, Marco Trovato, se “descargó” luego de las acusaciones que lo vinculan con una empresa dedicada a las apuestas deportivas.

El mandamás del decano aseguró que todo esto se genera debido a que sus colegas “no toleran” el excelente presente por el que viene atravesando la entidad franjeada, que va con pasos firmes rumbo al tetracampeonato.

“No soportan el éxito del Olimpia, no soportan el éxito de modelo de gestión que lo único que hace es trabajar, se hace un trabajo en equipo, pensando en el desarrollo, sin meternos en corrupción. Como ya no encuentran la solución deportiva, entonces tratan de atacarte de forma personal, y esto tampoco va parar. Van a seguir atacándome, porque no pueden pararlo a Olimpia deportivamente”, sostuvo.

“Nosotros de nuestro lado nos damos cuenta que por lo visto el éxito lastima, y el éxito le duele a mucha gente, increíblemente en vez de tratar de copiar para ser exitoso lo único que hacen es tratar de bajarte de cualquier forma y sacarte de la carrera para que sigan siendo los mismos mediocres de siempre que manejan el fútbol paraguayo”, recalcó.

El presidente fue citado para el día de mañana para prestar declaración por la supuesta relación que mantiene con la empresa Aposta.la

El mismo, se mostró confiado en que podrá demostrar que todas esas acusaciones son falsas. “El que nada debe, nada teme, iré con muchísimo gusto, iremos a demostrar el trabajo que hacemos, y para que quede en claro que no tenemos nada que ver y que esto es una acusación totalmente falsa”, aseveró.