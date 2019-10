Alejandro Domínguez habló de dirigentes que lo atacan y de Chilavert

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, habló con radio Primero de Marzo sobre los comentarios que lo intentan vincular a él y a la institución con River Plate de Argentina.

Domínguez manifestó que el tema es muy subjetivo y más de donde vienen las críticas, contando su caso en Paraguay, donde dijo que no tuvo ninguna confusión ya que nació en el Olimpia y morirá en el Olimpia. Agregó que eso no significa que uno esté en función a algo, erróneamente lo haga o con alguna trampa que el equipo o el país gane de forma no deportiva, “eso no lo voy a hacer”, afirmó.

Sostuvo que muchas veces por cuestiones de ejercer presión surgen esos comentarios. “En Brasil, te dicen que la Conmebol está manejada por argentinos. En Argentina, te dicen que la manejan los brasileros”.

“No hay que darle mucha importancia”, concluyó el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol.