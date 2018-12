Alegan que bajo nivel de bachilleres se debe a pobreza de programa de estudios

Carlos Vera profesor y director del cursillo de ingreso de la Facultad de Ingeniería de la UNA, indicó que el programa de estudios del Ministerio de Educación y Ciencias es realmente muy pobre y que no solo hay problemas en matemáticas, sino también en lectura comprensiva.

A criterio del docente, dicha problemática es la principal causa del resultado de la evaluación PISA que indica que solo el 8% de los alumnos de 15 años aprobaron con nota aceptable en matemáticas.

Vera sostuvo que la responsabilidad no es solo de los alumnos que no se preocupan por estudiar, sino también de los profesores que no están suficientemente capacitados. En tal sentido indicó que a los estudiantes no se les enseña a razonar y solo logran resolver problemas de forma mecánica.

Agregó que para mejorar la educación nacional hace falta realizar una reforma del programa de estudios y la capacitación constante de los maestros. Añadió que el MEC debe iniciar los pasos para el cambio de programa de estudios, no obstante resaltó que un verdadero cambio no se logrará en un corto tiempo, sino requerirá de varios años.

