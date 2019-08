Alderete sobre pacto secreto: “Me duele, porque soy el pato de la boda”

Fue lo que dijo a la 780AM el ex director paraguayo de la Itaipú Binacional José Alberto Alderete, argumentando que no tenía vela en el entierro por no integrar la alta parte contratante, con relación a las negociaciones que derivaron en la firma del acta del 24 de mayo.

“Los técnicos de Itaipú nunca tuvieron injerencia en las negociaciones técnicas entre ANDE Y Eletrobrás, y solo debía tener participación cuando se firmaba el contrato para luego poder facturar”, indicó.

Los técnicos son quienes deben explicar por qué no se llegó a un acuerdo y se definió en instancias diplomáticas para resolver el diferendo.

Argumentó que presentó su renuncia por la paz de la República y para tranquilizar el ambiente. “El presidente de la República estaba enterado de algunas cuestiones, pero no sobre el fondo de las negociaciones técnicas. Me duele lo ocurrido porque Itaipú fue el pato de la boda”, alegó.