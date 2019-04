Al menos 13 muertos tras ataque de un comando en México

Trece personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas el viernes por un grupo de hombres armados que dispararon en una fiesta en Veracruz, un violento estado del este de México donde los cárteles narcotraficantes mantienen una sangrienta guerra por el territorio.

El ataque ocurrió por la noche en el municipio de Minatitlán “cuando sujetos arribaron al lugar preguntando por una persona conocida como ‘El Beky’, momento en que realizaron las detonaciones, privando de la vida a siete hombres, cinco mujeres y un menor”, indica un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Además, tres hombres y una mujer resultaron lesionados en el ataque, que ocurrió en un “convivio familiar”, añadió la institución.

“Sentí la pistola en mi cabeza, el tipo me apuntó. Yo me agaché y no me disparó”, dijo a la AFP bajo el anonimato una mujer de 50 años que se encontraba en la fiesta vestida con un colorido traje tradicional mexicano.

Al menos 13 personas, entre ellas mujeres y un bebé, fueron asesinadas en una fiesta familiar en Minatitlán, #Veracruz. Según testigos, un hombre que estaba siendo correteado por hombres armados se metió a una fiesta y usó a las personas como escudos.

Fuente: Infobae

