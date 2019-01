Afirman que mejorar la calidad del gasto público pasa por cada ente público

El viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Hacienda, Oscar Llamosas se refirió a las claves para la racionalización del gasto en el presupuesto 2019 y según dijo es responsabilidad de cada institución.

Explicó que desde la mencionada cartera de estado se establecen reglas para los procesos de ejecución sobre todo para establecer los topes. No obstante, mencionó que están trabajando con un equipo interinstitucional para lograr mayor transparencia en los procesos.

Por otro lado dijo que están trabajando en un reglamento para que sea más exigente el proceso para contratar a personal en la función pública, reiterando que los funcionarios con nombramientos permanentes y contratados deben pasar por un concurso público.

Consultado sobre los contratos del estado con organizaciones como el PNUD dijo que no maneja la cifra pero el año pasado se ejecutó por un monto de 30 millones de dólares, que no es mucho, pues ese mecanismo es una excepción, no la norma. Hasta ahora las compras que hace el estado en un 99 por ciento son mediante contrataciones públicas.

