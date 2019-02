Afirman que la propia CIDH tardó en caso Arrom-Martí

La directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, María Alejandra Peralta refirió que la propia Comisión Internacional de Derecho Humanos, la que demoró 15 años en emitir su informe de fondo en torno a la denuncia que presentaron Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Paraguay.

Negó que el Estado paraguayo haya dilatado su actividad procesal como insinuaron los miembros de la comisión en el informe que presentó. Resaltó también que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos le hizo un llamado de atención mencionando que se equivocaron en plena audiencia pública.

Por otro lado sostuvo que el caso no pasa por una cuestión política e instó a no desviar la atención y discutir por cuestiones estériles. “Dejemos de lado lo político, porque acá no pasa por cuestiones políticas, esto es lo que Arrom y Martí pretenden que sea y no debemos caer en ese juego”, finalizó.

