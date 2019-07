Afirman que Castiglioni no atiende propuestas de sindicato

Enrique Ramírez, presidente del sindicato de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que el canciller no les atiende, ni hace caso a las propuestas concretas que tienen para mejorar la gestión en la institución.

“Nuestros pedidos no tienen eco, hace un año solicitamos que se analice la modificación de la Carta Orgánica de la Cancillería que tiene una vigencia de 20 años y es obsoleta”, manifestó, añadiendo que el sindicato no solo critica sino que acercan propuestas concretas pero no son escuchados por el canciller, y que todo cae en saco roto.

Por otro lado, señaló que no es cierto que haya superávit, al contrario, hay muchas deudas con algunos funcionarios y proveedores.

El sindicalista argumentó que como no son recibidos por Castiglioni, no les queda otra que hacer público este problema, mediante la prensa.