Afirman que Brasil tiene jurisdicción para iniciar proceso a Cartes

Manuel Doldán fiscal de Asuntos Internacionales, explicó que el caso por el cual la Justicia brasileña acusa a Horacio Cartes es considerado un delito trasnacional.

Según el agente el hecho punible vinculado a asociación criminal y lavado de activos tienen implicancia en ambos países y Brasil tomó la posta. Añadió que la justicia del vecino país dice tener pruebas para iniciar el proceso y reclamar jurisdicción.

No obstante aclaró que en nuestro país no se puede abrir una causa solo contando con informaciones no oficiales, sino que es necesario tener datos más concretos para comenzar un proceso sobre el mismo tema.