Aduanas resaltó labor conjunta en lucha contra la informalidad

Este miércoles la Cámara de Diputados ha aprobado otorgar una media pensión de G. 1.500.000 al exjugador de la Selección Nacional, Julio César Romero, más conocido como “Romerito”.



El diputado Walter Harms fue quien presentó la propuesta, alegando que el exfutbolista fue parte de sucesos importantes en la historia del fútbol nacional, como por ejemplo ser parte de la primera victoria paraguaya en el mítico estadio Maracaná, ser una estrella reconocida en el New York Cosmos y ser quizá uno de los jugadores más queridos por el pueblo paraguayo.



Romerito, se comunicó esta tarde con la 780 AM y explicó que recibir esta media pensión no es por motivo de necesidad económica, sino más bien por todo lo que han hecho él y sus compañeros de la Selección paraguaya campeona de América en 1979.



“G. 1.500.000 no es como para vivir toda la vida, esto es más bien un reconocimiento hacia lo que hicimos por el Paraguay. Yo siempre peleé también por los campeones del 53´, la mayoría de ellos pasaron al olvido, nadie se acordó de ellos y yo siempre reclamé eso. Porque hay que reconocer a los que fueron leyendas, a los que fueron ídolos”, argumentó.



También comentó que tuvo que dejar Fluminense por diferencias con la dirigencia actual y reveló su anhelo que ser dirigente del Sportivo Luqueño. “Estaba en la parte de marketing de Fluminense, pero salieron los dirigentes a los que yo apoyaba y por eso yo salí también. En Luqueño lastimosamente no estamos ganando elecciones por eso no soy mánager deportivo de Luqueño”, sostuvo.



Sobre las acusaciones de supuesto despilfarro de dinero, salió al paso de forma tajante y afirmó que son comentarios absurdos. “Esas con las estupideces que uno escucha, uno no conoce los problemas de cada uno, uno no sabe si se ganó mucho dinero o poco dinero”, aseguró.



Por último, reconoció que no forma parte de los medios deportivos del país por no conseguir los famosos auspiciantes. “No soy comentarista deportivo porque no llevo auspiciantes, ustedes saben que todo es económico, que todo es interés, no es fácil conseguir auspicios. Siempre me llaman para comentar partidos de la Selección pero no me quieren pagar”, añadió.