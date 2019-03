Adolescentes del mundo se unirán para una huelga estudiantil sobre cambio climático

Jóvenes de todo el mundo tienen un mensaje sobre el cambio climático y este viernes 15 de marzo harán una huelga escolar para asegurarse de que los adultos escuchen sus opiniones.

Decenas de miles de estudiantes de más de 80 países y territorios, incluidos los Estados Unidos, Argentina, Colombia, Malasia y Hong Kong, planean faltar a la escuela ese día para instar a los adultos a tratar el cambio climático como una crisis y para que los gobiernos tomen medidas inmediatamente.

El movimiento juvenil global fue iniciado en 2018 por la adolescente sueca Greta Thunberg, quien se negó a ir a la escuela para presionar a las autoridades en Estocolmo a tomar medidas drásticas sobre el calentamiento global.

Greta ha inspirado a muchos jóvenes con sus discursos. Durante la Cumbre del Clima en Polonia, por ejemplo, fue directo contra los asistentes, entre ellos políticos y empresarios: “Ustedes no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son; incluso, esa carga nos la quieren dejar a nosotros, los pequeños (…). Dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando el futuro ante sus propios ojos”.

Y luego, durante el Foro Económico Mundial, en Davos, Greta se enfocó en incomodar a los dirigentes internacionales: “Los adultos dicen que hay que dar esperanza a los jóvenes. Yo no quiero su esperanza, quiero que empiecen a entrar en pánico. La casa se está quemando”.

La protesta de este viernes será la primera a nivel mundial, y se espera que participen estudiantes de todo el mundo.

Los jóvenes señalan varias razones para su enojo contra los líderes internacionales: la gran cantidad de informes científicos recientes que destacan los peligros del calentamiento global constante para las generaciones futuras y la inacción a la hora de implementar las soluciones climáticas disponibles.

En la capital argentina, la cita de este viernes será a las 17 frente al Congreso de la Nación. “Vimos todo lo que estaba pasando en Europa y pensamos que también teníamos que hacerlo acá. Lo empezamos a difundir y fue increíble la repercusión que tuvimos en las redes sociales”, contó a Infobae Carlotta Ambrosi, de 15 años, quien ideó un flyer junto a Felicitas Hadad, de 16, su compañera del colegio Lincoln de Olivos.

Este movimiento mundial, que también está detrás del Green New Deal en los Estados Unidos, incluye la apelación a parlamentarios y dirigentes políticos para que atiendan la evidencia de los estudios científicos. Y fue decisiva la difusión el año pasado del reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que muestra la urgencia de la acción climática para que el aumento global de la temperatura promedio no llegue a 1.5º C en 2050.

“Hay que dejar de pensar que los únicos países que contaminan son los desarrollados. Argentina es un país que produce altos niveles de gases de efecto invernadero [medido per cápita] y nadie se preocupa por eso. Esta generación tiene todo el potencial para cambiar lo que está sucediendo”, explicó Wara Velásquez, de 16 años, que cursa el secundario en el Colegio Nacional Buenos Aires.

En Colombia también habrá manifestaciones por esta causa: en Bogotá, el encuentro será a las 10 am en Plaza de Bolívar. Juan David Giraldo, de Medellín, y Alejandro Lotero, de Cali, se enteraron de la existencia de Greta y de su movimiento por medio de un video en redes sociales. Ahora, desde sus respectivas ciudades, ambos han decidido plantarse frente a las gobernaciones con pancartas que dicen ‘Huelga escolar por el clima’ y ‘La impunidad crece mientras el Amazonas desaparece’.

Desde el 15 de enero, Juan David se presenta cada viernes en la Gobernación de Antioquia con algunos volantes para entregar a los transeúntes. Empezó solo, y ahora son un puñado de cinco personas; pocos, pero suficiente para comenzar. “Hago esto porque tengo miedo, mucho, y porque comprendo que para dejar de sentirlo hay que actuar. No hay otra manera”, contó al diario colombiano El Tiempo.

En Estados Unidos, la colombiana Jamie Margolin, de 16 años, creó el movimiento Zero Hour (Hora Cero) y en julio de 2018 organizó la primera Marcha Juvenil por el Clima en Washington DC y en otras 25 ciudades de Estados Unidos. “Me molesta demasiado que la gente con poder, que realmente son los que pueden y deben combatir esta emergencia, nos diga: ‘Aww, qué lindos, me encanta lo que hacen; sigan así que van a cambiar el mundo’. ¿Qué les pasa? No es mi responsabilidad, es la de ustedes. Es ofensivo, no tiene sentido y es doloroso ese discurso”, afirmó Margolin al periódico El Tiempo.

Al mismo tiempo, en Ciudad de México se convocó para este viernes un “plantón” en El Zócalo, frente a la Catedral, desde las 8 am hasta las 2 pm, hora en que todos los congregados comenzarán a marchar de modo pacífico hacia el Monumento a la Revolución.

Estas huelgas escolares, impulsadas por Greta Thunberg con el nombre de “Viernes por el Futuro”, ya cumplen 29 semanas en varios países de Europa. En Argentina las clases recién empiezan pero los jóvenes ya empezaron a movilizarse y a reclamar por acciones concretas.

Fuente: Infobae.

