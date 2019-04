Actuar de la CIDH hace suponer un enojo con el Paraguay

Fue lo señalado por el procurador general de la República, Sergio Coscia, al expresar que luego de la audiencia realizada en Costa Rica en el caso Arrom-Martí, algo enojó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque nadie puede suponer que causas que tienen más de 17 años, sean movidas todas juntas en menos de un mes.

Añadió que ahora, notifican a Paraguay con plazos de 20 o 15 días establecidos por ellos mismos y que esa situación es muy llamativa. Refirió que la Corte Interamericana se mueve a instancias de la Comisión.

En cuanto a la querella de Esteban Aquino contra Cristina Arrom, indicó que es una acción particular, una cuestión accesoria totalmente independiente al proceso, que no guarda relación con la causa original, se trata de un anexo que no tiene dependencia con el fondo de la cuestión y aunque le parezca injusto, el Estado no tiene nada que contestar, la jueza tiene que dar cumplimento.

“Lo único que podríamos hacer es comunicar el cumplimiento de la resolución”, puntualizó el Dr. Coscia.

