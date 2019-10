Acoso en Derecho UNA: Estudiante dijo que su caso debe quedar como precedente

Tania Barboza, la estudiante de Derecho UNA, quien denunció al profesor Diego Paredes por acoso sexual, señaló que este caso no debe quedar en la simple denuncia y que no es suficiente la renuncia del profesor, debe continuar el proceso hasta que el mismo pague ante la justicia.

Afirmó que no tiene vergüenza de haber realizado la denuncia y que no podía callar más esa situación, añadiendo que a veces muchas alumnas prefieren no hacer pública una denuncia para no exponerse.

La estudiante agregó que se siente respaldada por su compañeros que se solidarizaron con ella.