Aclaran que Roque Santa Cruz no será sometido a control antidoping

El Dr. Agustín Casaccia, titular de la Organización Nacional Antidopaje Paraguay (ONAD PY ), señaló a la 780 AM que no tienen previsto realizar ningún control y que por lo general no se da aviso previo, pues existe un protocolo de confidencialidad.

El titular salió al paso para desmentir el rumor que surgió en horas de la tarde de este lunes, donde se señalaba que el atacante decano sería sometido a exámenes de dopaje.

Explicó que existen dos tipos de control, en competencia y fuera de competencia, esta última se hace en el lugar de entrenamiento, y se realiza en forma sorpresiva.

El código mundial antidopaje habla concretamente de confidencialidad, el atleta no debe estar en conocimiento de eso ni tampoco su club o selección.

Por otro lado, también dijo que la Asociación Paraguaya de Fútbol no realizó alguna recomendación a la ONAD para que le tomen pruebas a algún jugador.