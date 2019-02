Abogado de Sandra McLeod pide que no haya “Justicia selectiva”

El doctor Eduardo González, asesor jurídico de la intendenta de Ciudad del Este, expresó su parecer en cómo actúa la justicia en el caso de la intervención y otras cuestiones legales que involucran a políticos.

“Digo como apoderado de Honor Colorado, en los demás casos se tiene muchas pruebas y el Ministerio Público ni siquiera a designado fiscales”, expresó González.

Agregó que no están enfocados en las medidas alternativas que se le podrían dar a su cliente, sino más bien en lo que hace a la intervención del municipio esteño.

“Nosotros no decimos que no se investigue ni nada, pero que sea para todos, y no una justicia selectiva” finalizó el abogado.

