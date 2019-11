Abogado de Cartes confía que causa contra su cliente será desestimada

Pedro Ovelar, representante legal del exmandatario señaló que es optimista que la justicia brasileña va a corregir la decisión del juez que ordenó la prisión de Horacio Cartes, pues a su criterio fue un error.

“De qué forma un magistrado brasileño puede tener competencia en hechos que presuntamente ocurrieron en nuestro país, en caso que haya entregado dinero a Messer como fundamenta la Fiscalía del vecino así” señaló.

Por otro lado manifestó que en el supuesto caso que Cartes haya ayudado a un prófugo, eso no le convierte en integrante de una asociación criminal o lo implica en lavado de dinero ni otro ilícito trasnacional.

“Quieren dejarle pegado a Cartes por una supuesta carta escrita por Messer, y ni siquiera se comprobó que el ex presidente le haya enviado dinero” resaltó. Finalmente ratificó que el ex presidente no puede ser imputado pues tiene fueros.