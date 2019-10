Abogado de Arrom: “Acá no se violó nada, no se le madrugó a nadie”

Rubén Lisboa, abogado de los tres prófugos de la justicia paraguaya reveló que Arrom, Martí y Colman ya el viernes consiguieron refugio de Uruguay para luego ir a Finlandia, país al que llegarán hoy.

Lisboa señaló que en el caso de sus clientes solo se cumplieron los derechos, no se violó nada, no se le madrugó a nadie y que el gobierno no tenía nada que hacer.

Las buenas relaciones entre Uruguay y Finlandia facilitaron los trámites que fueron confidenciales y se cumplió lo estrictamente establecido en el derecho internacional según mencionó.

“Los mismos consideraron que en ese país europeo (Finlandia) tendrían más seguridad y por eso decidieron ir allí”, agregó.

Aclaró además que jamás la ACNUR dejó de reconocer la condición de refugiados de los tres y que en Brasil se les revocó el estatus fuera de la ley.