Abdo pidió disculpas y anunció que destituirá a negligentes

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, manifestó a sus seguidores “pido disculpas si me he equivocado” y agradeció el interés de la ciudadanía en la negociación del acuerdo con Brasil, estas declaraciones la hizo tras conocerse que Honor Colorado ya no acompañaría un juicio político en su contra.

“El debate técnico que se convirtió en un debate político, yo he ordenado el domingo, un día después de la vuelta del canciller entonces, Luis Castiglioni, que lleve adelante el proceso para la anulación del acuerdo de Itaipú”, aseveró el mandatario.

Reiteró que no iba a tolerar la corrupción porque Paraguay no puede ser defraudado por sus líderes.

“Vamos a ser drásticos, porque es lo que pide el pueblo paraguayo, he ordenado que todos los que habían actuado con negligencia sean destituidos de sus cargos, todos trabajarán para defender los intereses nacionales, quiero renovar el compromiso que hicimos con el pueblo paraguayo, este presidente no va a negociar con sus principios ni con sus ideales”, mencionó.

En otra parte aseguró que esa frase, que hoy ya no es del presidente, sino del pueblo, caiga quien caiga, será más dura que nunca, ya sea para el presidente, vicepresidente o quién sea, y si se tiene que rendir cuentas, lo harán.

“Renuevo mi compromiso con esa frase, caiga quien caiga y ahora quiero decirle al todo el pueblo paraguayo, que acepto que aún falta más diálogo y hablar sin rencores”, finalizó.

El mandatario valoró además que los medios de prensa investiguen casos de corrupción pues ayudan en el objetivo de la transparencia. También agradeció a los líderes de la región que demostraron su preocupación por la situación del país

Consideró como un logro la anulación hoy del acta firmada el 24 de mayo con Brasil que iba contra los intereses del país.