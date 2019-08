A un año, Velázquez reprobado y envuelto en crisis

El actual vicepresidente Hugo Velázquez no cumple con su papel de vinculación con el Poder Legislativo, de acuerdo a la encuesta realizada por GEO, Gabinete de Estudios de Opinión. Así pues, un 41,2% de las personas que dieron su opinión en este informe, cree que Velázquez no sabe siquiera qué hacer.

Igualmente, el 26,8 de los encuestados opina que el legislador carece de un plan y un 21,0% no sabe y no responde. Además, solamente el 10% de las calificaciones favorecieron al vicepresidente, con un sí , el cual responde la pregunta de si Velázquez cumple o no con su función.

Actualmente, Hugo Velázquez es uno de los fuertemente implicados en el caso del Acuerdo de Itaipú ya que, supuestamente, este se encontraba negociando con una empresa privada vinculada a la familia Bolsonaro; además, según versiones, el vicepresidente intervino, a través de un “asesor”, en el famoso punto seis del acuerdo del 24 de mayo.

El pedido de juicio político para el vicepresidente y el presidente de la República sigue en pie dentro del Congreso. También, numerosos estudiantes y ciudadanos continúan sosteniendo sus reclamos, realizando manifestaciones y demostrando indignación por el Acuerdo Paraguay – Brasil.