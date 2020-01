¿A dónde recurro, si quiero denunciar criaderos de mosquitos en mi barrio?

El Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) eliminó cinco millones de criaderos en el 2019, marcando un monto histórico de viviendas aseadas y fumigadas. No obstante, el dengue avanza según el Ministerio de Salud y, desde dicha institución, alientan a no bajar los brazos.

“La fumigación es un elemento importante para el bloqueo químico del vector transmisor del dengue, sin embargo no es un elemento preventivo”, refirieron desde el Ministerio de Salud. Esto teniendo en cuenta que esta estrategia no es suficiente para combatir la enfermedad si no se acompaña con la eliminación de criaderos de manera paralela.

Ahora, ¿dónde se debe hacer la denuncia de patios baldíos?

La denuncia del patio baldío se realiza en las municipalidades de la zona, atendiendo a que es un hecho administrativo.

La Municipalidad se encarga de notificar, emplazar al dueño del inmueble para la limpieza correspondiente, además de multarlo.

La multa puede ir desde 4.000.000 G. por terreno, monto que puede duplicarse si la persona incumple con la notificación.

Si el dueño no procede a la limpieza, la denuncia es derivada a la Fiscalía por incumplimiento de la notificación.

Asimismo, la Senepa compartió un número de teléfono para atender al ciudadano y responder las consultas. La línea baja estará disponible de lunes a viernes de 7:00 h a 13:00 horas. El número es (021) 211 – 478.