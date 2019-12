El emotivo recuerdo de Almeida por el título de Nacional en 2009

Un día como hoy pero del año 2009, Nacional se coronó campeón del torneo Clausura, tras igualar sin goles con Olimpia y de esa manera conquistar un título luego de 63 años.

⚽ Un 13 de diciembre del 2009 Nacional se congraba campeón del Torneo Clausura en el Defensores del Chaco.



🏆 Lograba su 🌟 N° 7 de la mano de Ever Hugo Almeida y como capitán del equipo estaba el histórico Denis Caniza.

La Academia logró la hazaña bajo la dirección técnica de Ever Hugo Almeida, el entrenador, charló hoy con la 780 AM y comentó detalles de aquella recordada consagración.

“Aquel campeonato fue muy emotivo por la forma en que se dio. Había mucha ansiedad aquella vez”, indicó, haciendo referencia a la infartante definición que tuvo ese torneo, donde el equipo tricolor tuvo que esperar unos minutos para la culminación del juego entre Tacuary y Libertad para luego festejar.

Prosiguió, señalando que lograr un campeonato con un equipo que no contaba con el mismo presupuesto que los grandes, como Olimpia, Cerro Porteño o Libertad, fue aún mucho más satisfactorio. “Llegar a campeonar con clubes que no tienen lo mismo que tienen los grandes no era una tarea fácil”, manifestó.

Almeida, considerado como un ídolo para los simpatizantes olimpistas por su exitoso pasado como jugador y también como entrenador del decano, reveló que al momento de dar la vuelta olímpica frente a la gradería sur, donde estaba ubicada la parcialidad franjeada, recibió una ovación.

“En ese campeonato con Nacional, dimos la vuelta en un partido donde estaba la gente de Olimpia, cuando pasamos cerca de su hinchada, corearon mi nombre”, afirmó.

Pero el exportero no solo es querido en la entidad de Para Uno, pues comentó que también en los otros equipos que dirigió siempre es bien recibido.

“Quedan muchas satisfacciones, la gente de Nacional es fantástica. Yo en realidad tengo tres casas, Olimpia, Nacional y Sol de América”, sentenció.