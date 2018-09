Zacarías Irún sotiene que no se escudará en sus fueros

El senador colorado Javier Zacarías Irún sostuvo que le parece correcto que abran una investigación en su contra para que pueda demostrar su inocencia y la de su familia.

“La verdad siempre va a estar sobre la mentira y el mal”, dijo en alusión a las acusaciones que según el mismo, son con trasfondos políticos provenientes del entorno de Paraguayo Cubas.

Ratificó que cuenta con todas las documentaciones sobre el origen de sus bienes, afirmando que facilitará al Ministerio Público una vez que lo soliciten.

“Mi familia y yo nos ponemos a disposición de la Fiscalía. Yo quiero una vez más demostrar con documentación en la mano que han mentido siempre. Vamos a demostrar nuestra absoluta inocencia”, enfatizó.

Agregó que no interferirá en las investigaciones, ni tampoco se escudará en sus fueros.

“Mi fuero está a disposición. Adelanto que no me voy a escudar en eso. Con mi familia estamos a disposición para presentar documentos, incluso estoy a disposición para presentarme a una audiencia. No estoy para poner palo a la rueda”, concluyó.

