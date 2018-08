Zacarías Irún califica renuncia de Ibáñez como un “gesto ético”

El senador colorado Javier Zacarías Irún destacó la decisión que tomó su correligionario, José María Ibáñez, de renunciar a la Cámara Baja ante la indignación ciudadana. Sin embargo, aseveró que lo ocurrido no tendrá un efecto dominó en el Congreso.

“El diputado Ibáñez tuvo un gesto ético moral importante al renunciar, al ver la situación que se planteaba, porque jurídicamente él ya no tenía ningún problema. Su actitud hay que tener en cuenta y valorar en su justa dimensión”, resaltó.

El parlamentario colorado agregó que con esta situación, todos los políticos y los funcionarios públicos deben entender que se deben al pueblo y a quienes votaron por ellos para ocupar los cargos en los que están actualmente.

Enfatizó que la clase política paraguaya debe entender, con el caso Ibáñez, es que no los senadores y diputados no son personas de primera categoría que están por encima del pueblo, sino que son iguales a todos los paraguayos, por lo que no hace falta que tengan seguro médico vip y un sistema de jubilación privilegiado.

Zacarías Irún consideró que la renuncia de José María Ibáñez no tendrá un efecto dominó en el Legislativo, teniendo en cuenta que existen otros legisladores con procesos judiciales. “No creo que porque se fue uno, ahora se irán otros. Creo en la justicia, considero que va haber consciencia, tanto en el sector público y privado, así como de los políticos y el pueblo“, finalizó.

