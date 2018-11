Will Smith habló por primera vez de la mala relación con su primer hijo

Cuando uno se refiere a los hijos de Will Smith es casi inevitable pensar en los famosísimos Jaden y Willow, que nacieron con estrella y no tardaron en aparecer en las pantallas de televisión, interpretando, cantando, y en algunas ocasiones, convirtiéndose en noticia por sus excentricidades.

Mucho menos conocido es su primer hijo, Trey Smith, que cumplió recientemente 26 años. Fruto de la relación que el actor mantuvo con su primera esposa, Sheree Zampino, entre 1992 y 1995, Trey Smith cuenta con un perfil casi anónimo. Sus seguidores en Instagram son infinitamente menores que los que tienen sus populares hermanos, pues la cifra apenas supera los 500 mil.

Según compartió el protagonista de El Príncipe de Bel Air con sus millones de seguidores, la relación con su primogénito fue mala durante años. Después del divorcio con su ex, Trey se sintió “traicionado y abandonado”.

En el video que subió a Instagram, Will Smith mostró algunas fotos junto a su hijo mayor, disfrutando juntos del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi. Visiblemente emocionado, y en albornoz, el actor expresó en la publicación lo feliz que se siente por haberse reconciliado con su primogénito, y haberlo recuperado tras años distanciados.

“Estoy aquí en Abu Dabi, en la Fórmula 1, he traído a mi hijo Trey. Normalmente hago actividades de forma separada con mis hijos para que disfruten de un tiempo con su padre de forma individual” comenzó diciendo el protagonista de Soy Leyenda en el video.

“Así que estamos haciendo cosas él y yo, en la Fórmula 1. Y entonces llega y me dice, ¿sabes qué papá? Que me he dado cuenta de que no eres simplemente mi padre. Y entonces hace una pausa y me dice: estoy bastante seguro de que eres mi mejor amigo” añadió el actor, que termina la grabación emocionado.

Fuente: Infobae

