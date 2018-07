“Violé la Constitución para hacer un bien a la comunidad”, alega intendente

El intendente de Saltos del Guairá, Carlos Haitter, justificó la reparación de dos capillas y un templo del Centro Familiar de Adoración con fondos del municipio. Más de G. 650 millones serán destinados a las obras.

El jefe comunal argumentó que la comuna aprobó el millonario desembolso para la reparación de los templos religiosos, como reconocimiento al trabajo que realizan en los jóvenes, por la espiritualidad y la recuperación de valores, a través de actividades pastorales y culturales.

Consultado sobre lo que indica la Carta Magna, referente al Estado laico en Paraguay, alegó que no conoce a profundidad lo que dice la ley. “Ayer me estuvieron hablando que el Estado es laico y tal vez me falte interiorizarme un poco más ese aspecto de la normativa”, resaltó.

Añadió que la comuna realiza diferentes inversiones y aseveró que en la ciudad no existe una sola escuela en mal estado, ya que la comuna invirtió 2.5 millones de dólares en dos años, de los cuales más del 50% son recursos propios de la Municipalidad.

Remarcó que “gracias a Dios” la juventud salteña es sana y por eso se aprobó la reparación de las capillas. “Me causa orgullo ver a los jóvenes reunidos y alabando a Dios. Si violamos la Constitución Nacional fue para hacer un bien a la comunidad”, enfatizó.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?