Viceministro de Culto alega inocencia y niega cobro irregular de viáticos

El separado viceministro de Culto, Herminio Lobos, señaló que no cobró viáticos en forma irregular, se declaró inocente de los hechos que se lo acusan y adujo tener la documentación necesaria para demostrarlo.

“Estoy dispuesto a enfrentar los procesos que se vengan, tengo todos los documentos para demostrar mi inocencia”, dijo.

Lobos cuestionó el sistema de denuncias implementada por el MEC alegando que al realizarse en forma anónima, cualquier funcionario que tenga alguna animadversión hacia otro puede hacer una acusación falsa con el solo fin de perjudicarlo. No obstante, reconoció que al ser servidores públicos están expuestos a eso.

Añadió que el ministro Eduardo Petta no quiso escucharlo y que no le dio oportunidad de hacer su descargo al respecto. “Antes de esto yo ya había solicitado una audiencia con él y no tuve eco favorable”, expresó.

