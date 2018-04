Venció plazo para que Lula se entregue

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da SIlva no se entregó a la policía federal brasileña en el plazo ordenado por el juez Moro. Pasadas las 17:00, hora límite según había dictado el letrado, el ex mandatario seguía dentro del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo.

Si bien informaron que Lula saldría a expresarse en público una hora antes de que se venza el plazo para entregarse, finalmente no ocurrió.

La sede del sindicato en la que se encuentra Lula comenzó a llenarse de militantes dispuestos a poner el cuerpo para resistir el arresto.

La defensa del fundador del PT solicitó una medida cautelar incluso al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra para intentar impedir el arresto. El pedido reclama que el gobierno brasileño impida el encarcelamiento de Lula hasta que se agoten todos los recursos jurídicos disponibles.

