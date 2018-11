Velázquez: Unidad partidaria no corre riesgo por intervención de municipios

El vicepresidente de la República Hugo Velázquez fue consultado si hay peligro de resquebrajamiento en el Partido Colorado a raíz de la tensión existente ante la posibilidad de intervenir algunos municipios.

“El partido es tan grande que no depende su unidad de eso, se puede tener disparidad de criterios a favor o no, pero eso no será motivo para que haya desunión, les puedo garantizar.

En otro momento indicó que con el cartismo se logrará entendimiento dialogando.

Sobre el caso del crimen de Casuso, se le preguntó si el trasfondo podría ser una interna policial a lo que respondió que se harán los sumarios respectivos y todos los audios divulgados serán analizados con la seriedad que corresponden.

