Velan en el Congreso a Ángel Seifart

Los restos del ex vicepresidente de la República y ex diputado de la nación, Ángel Roberto Seifart, son velados en la Sala Bicameral del Congreso, donde además le rinden un homenaje al ex político colorado que falleció ayer, a los 76 años de edad.

El féretro del exministro de Educación llegó a la sede del Parlamento alrededor de las 9:30, acompañado de sus familiares, y fue recibido por los presidentes del Senado, Silvio Ovelar, y de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas.

Los restos de Seifart son velados con una breve ceremonia en la Sala Bicameral del Congreso, que se extenderá hasta cerca del mediodía. Ovelar rindió homenaje al ex vicepresidente, destacando su vida política y trayectoria como dirigente colorado.

“No podemos evitar en las mentes de los familiares el vacío de su ausencia, pero al recibirlo con todos los honores en el Congreso Nacional queremos rendirle el homenaje que se merece”, puntualizó el titular de la Cámara Alta.

El sepelio del ex dirigente colorado está previsto para las 15:00 de este martes, en el Parque Serenidad de la ciudad de Villa Elisa.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?