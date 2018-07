Vega Stealer la nueva amenaza cibernética para robar datos de tarjetas de crédito

Vega Stealer es el nombre de la nueva amenaza informática que está haciendo temblar el mundo cibernético. Se trata de un malware que tiene la capacidad de robar los datos almacenados en Chrome y Firefox, dos navegadores que tienen el 87,5% del market share en Argentina. Además, podría quedarse con información guardada en los equipos infectados.

Vega, que fue hallada por la empresa de seguridad Proofpoint, en mayo de este año, es una variante de August Stealer. Si bien se reportó hace dos meses, este malware no deja de ser una amenaza.

Según informó la compañía, este virus se expandió a través de una campaña de email distribuida con algunos de los siguientes asuntos en inglés: Online store developer required (“Se requiere desarrollador para tienda online”), Item return (“Devolución de producto”) y Our company need online store from a scratch (“Nuestra compañía necesita una tienda online desde cero”).

El correo llegó, principalmente, a industrias vinculadas con publicidad, Marketing y Relaciones Públicas, y luego se expandió hasta alcanzar a diferentes usuarios particulares. Los mensajes venían con un adjunto malicioso llamado “brief.doc” o “engagement.letter” con macros que descargaban el Vega Stealer.

Según advierten los expertos, Vega Stealer podría seguir creciendo y tener un gran impacto a nivel mundial.

Se sugiere sospechar de correos que llegan de parte de emisores que no se conocen y, en particular, si llegan con adjuntos, una de las formas más habituales para inyectar virus en los equipos.

Fuente: Infobae

