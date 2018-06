Una nueva investigación muestra que los corredores de maratones sufren menos de artritis que los que no corren

Contrariamente a lo que podríamos pensar, un nuevo estudio ha llegado a la conclusión de que los corredores de maratones tienen menos artritis que los que no corren.

La mayoría de la gente asumiría que los atletas más severos se enfrentan a un alto riesgo de padecer artritis en las caderas y las rodillas. Sin embargo, investigaciones previas generalmente no han podido descubrir tal conexión. El estudio más reciente, publicado en el Journal of Bone and Joint Surgery, encontró que solo la mitad de los veteranos corredores de maratones estadounidenses tenían artritis en comparación con los que no practicaban deporte. Según los nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la artritis ahora representa una carga anual de USD 300.000 millones.

Método y resultados

Investigadores del departamento de ortopedia de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia compararon las tasas de artritis entre 430 corredores de maratones de Estados Unidos y una muestra combinada de no corredores en la base de datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud.

Los deportistas (de 46 años de media; el 51 por ciento eran mujeres) habían estado corriendo un promedio de 19 años, registrando unos 55 kilómetros a la semana y terminando 48 maratones. A pesar de eso, tenían una prevalencia de artritis del 8.8 por ciento contra el 17.9 por ciento de los no corredores. Envejecer más allá de los 65 años aumentó la tasa de artritis de los corredores a un 24.5 por ciento. Pero esto todavía era aproximadamente la mitad del 49.6 por ciento de los no corredores mayores de 65 años.

El equipo de Thomas Jefferson cree que los corredores de maratón y otros atletas pueden protegerse contra la artritis a través del desarrollo muscular, el control de peso corporal, la disminución de los niveles de agentes inflamatorios y el conocido fortalecimiento óseo que sigue a los deportes de impacto moderado.

Acción sugerida

La ortopedista de Thomas Jefferson, Danielle Ponzio, remarca que si estás corriendo de forma saludable, mantén el ritmo. Si estás pensando en comenzar un programa en ejecución pero te preocupa la artritis, no te preocupes. Solo comienza lentamente y progresa moderadamente. “Correr no es dañino para las caderas y las rodillas sanas”, sostiene Ponzio. “De hecho, promueve la salud conjunta y en general”. Esos corredores que desarrollan artritis, a menudo la contraen después de una lesión o una cirugía anterior, o por genética familiar.

Fuente: INFOBAE

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?