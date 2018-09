Una mujer y su bebé, las primeras víctimas fatales del huracán Florence

Una mujer con su hijo son las primeras víctimas fatales por el huracán Florence que azota la costa este de Estados Unidos, según reportan medios internacionales. Aparentemente un árbol cayó sobre ellos.

El padre y esposo de los fallecidos resultó con heridas y fue trasladado hasta el National Health and Medical Research Council, reportó la policía de Wilmington, una de las ciudades que fueron afectadas por el fenómeno.

WPD can confirm the first two fatalities of Hurricane #Florence in Wilmington. A mother and infant were killed when a tree fell on their house. The father was transported to NHRMC with injuries. https://t.co/FC5PAhuxig

— Wilmington Police (@WilmingtonPD) September 14, 2018