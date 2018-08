A un año de los disturbios en Charlottesville, Trump condenó “todo tipo de racismo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó “todo tipo de racismo” ante la cercanía del primer aniversario de las marchas supremacistas en Charlottesville, Virginia, que se saldaron con la muerte de tres personas.

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2018