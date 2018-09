Ulises Quintana dice temer por su vida

El diputado habló al salir del departamento judicial de la policía y dijo temer por su vida ya que el Ministerio Público no ofrece ningún tipo de garantías. Añadió que la medida dictada por el juez Rubén Ayala Brun no corresponde porque no existen pruebas en su contra.

Señaló que es víctima de una persecución política de parte de adversario del departamento de Alto Paraná. “Saquen sus conclusiones” expresó al ser consultado si el clan Zacarías está detrás de su acusación.

Quintana se encuentra procesado por varios hechos punibles entre ellos tráfico de drogas en calidad de cómplice, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación criminal y guardará reclusión en el penal militar de Viñas Cué, donde también se encuentra a preso el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.

#UlisesQuintana El diputado de Colorado Añetete ya se encuentra en el interior de la cárcel de #ViñasCue @780AM pic.twitter.com/uTwSHKfZPP — Eduardo Giménez (@edugimenez93) September 21, 2018

