Turquía: en reñidas elecciones, Recep Erdogan buscará la reelección

Tras años de reformas autoritarias que concentraron el poder en el Ejecutivo, el mandatario va por la reelección en los comicios más decisivos de la era moderna en el país.

Para que persista el sistema actual, Erdogan necesita un triunfo aplastante que le permita sacar definitivamente al país de la senda del pluralismo político y religioso.

Según analistas, de ganar nuevamente el oficialismo, instalado en Turquía desde 2002, volcaría al país por el camino del autoritarismo y la intolerancia.

Como referencia señalan lo ocurrido en 2014. Tras haber ganado las elecciones de aquel año, Erdogan logró reducir las funciones del primer Ministro, asumiendo personalmente la administración del país.

Para garantizar la perdurabilidad, impulsó una reforma constitucional con el que suprimió la figura del premier, concentrando todo el Poder Ejecutivo en el mandatario.

Las elecciones debían celebrarse en noviembre de 2019, sin embargo Erdogan las anticipó un año antes, según analistas, para asumir cuanto antes los “nuevos súper poderes”.

Argumentaron que el adelanto representa una debilidad del jefe de Estado, siendo la problemática económica del país, y la revitalización opositora, los puntos que preocupan al oficialismo.

“A pesar de todas las limitaciones a su campaña, los partidos opositores hicieron un gran trabajo demostrando que aún tienen alguna posibilidad de derrotar al oficialismo”, señaló Abdullah Aydogan, investigador del Centro para Medio Oriente de la Universidad Rice, en diálogo con Infobae.

Politólogos aseguran que ganar las elecciones no le garantizaría a Erdogan la tranquilidad atendiendo que no son tiempos fáciles los que se aproximan a Turquía. Consideran que puede ser un escollo de primer orden, especialmente si ya no hay tanto para repartir como antes.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?