Trump responsabilizó a Putin por ataque químico en Siria

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump culpó este domingo a Vladimir Putin, así como al gobierno iraní por el ataque con gas venenoso en la ciudad de Douma, cercana a la ciudad Siria de Damasco y controlada por grupos rebeldes.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de EE.UU. habló de “muchos muertos, incluyendo mujeres y niños en un impensado ataque químico en Siria. El área de la atrocidad está cerrada y rodeada por el Ejército de Siria, volviéndola completamente inaccesible al mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de respaldar al animal de Assad”.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018