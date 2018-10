Trump responsabiliza a medios de comunicación por ola de envíos de bombas

Tras conocerse un nuevo envío de bombas a figuras de alto perfil, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a cargar contra los medios de comunicación acusándolos de instigar un clima de ira en la sociedad norteamericana.

Su mensaje fue publicado minutos después de conocerse el envío de un artefacto explosivo al actor Robert de Niro, en Nueva York.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018