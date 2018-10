Trump recortó ayuda a Guatemala, Honduras y el Salvador ante migración masiva

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que dichos países “no han sido capaces” de detener la migración ilegal hacia Estado Unidos. Al efecto decidió recortar la ayuda brindada a los mismos.

Días atrás, el mandatario norteamericano advirtió de la medida ante la inacción por partes de los mencionados países para evitar el avance de la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen a territorio estadounidense.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018