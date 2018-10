Trump recibió al pastor Andrew Brunson, quien estuvo dos años preso en Turquía

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que la liberación del misionero estadounidense Andrew Brunson, preso por orden de la justicia turca, supone un “paso tremendo” en la mejora de las relaciones con Ankara y aseguró que echará “un vistazo” a las sanciones sobre Turquía.

El mandatario volvió a agradecer a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, la “ayuda” para liberar a Brunson, reconoció que no ha debido ser “fácil” para él y, preguntado sobre la posibilidad de aligerar las sanciones sobre Turquía, anunció que su Gobierno echará “un vistazo”.

"Lord God, I ask that you pour out your holy spirit on President Trump"

Andrew Brunson, freed after two years of detention in Turkey, prays for President Trump as they meet in the White House https://t.co/j05JDEvSOu pic.twitter.com/3laIu35SI1

