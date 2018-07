Trump pretende que la segunda cumbre con Putin sea en Washington a fin de año

A pocos días de haber celebrado su primer encuentro oficial con Vladimir Putin, Donald Trump aseguró este jueves que pretende realizar una segunda cumbre con el presidente ruso. La Casa Blanca informó que el mandatario republicano pretende que se lleve a cabo en Washington, durante el otoño norteamericano (de septiembre a diciembre).

Así lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, a través de su cuenta de Twitter. Además, sostuvo que las conversaciones entre ambos países “ya están en marcha”.

“En Helsinki, @POTUS (siglas en inglés del presidente de EE.UU.) acordó que hubiera un diálogo constante entre el personal de ambos consejos de seguridad”, escribió la jefa de prensa.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.

