Trump pidió rezar por víctimas del tiroteo en las oficinas de YouTube

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump pidió rezar por los afectados. Hay al menos cuatro heridos.

“Recién me enteré del tiroteo en las oficinas de YouTube en San Bruno, California. Nuestros pensamientos y rezos están con todos los afectados. Gracias por el fenomenal trabajo de las oficiales de la ley y los primeros que respondieron y que aun están en la escena”, tuiteó el mandatario.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.

