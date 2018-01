Trump dijo que está dispuesto a conversar con Corea del Norte

El presidente Donald Trump declaró el sábado que está abierto a conversar con el dictador norcoreano Kim Jong-un y confió en que haya avances en las próximas conversaciones entre las Coreas.

“Por supuesto, siempre he creído en el diálogo”, declaró Trump. “Absolutamente lo sostendría, yo no tendría ningún problema con eso para nada”. Sin embargo, el mandatario aseguró de inmediato que cualquier diálogo estaría sujeto a condiciones, aunque no especificó cuáles.

Ambas Coreas rivales sostendrán el martes sus primeras conversaciones formales en más de dos años en una localidad fronteriza en un intento por encontrar alternativas de cooperación con vistas a los Juegos Olímpicos de Invierno que se efectuarán en el sur y para mejorar los vínculos entre ambos estados. Las tensiones se han exacerbado debido a los programas atómico y de misiles de Corea del Norte.

“Ahora habrán de examinar asuntos de los Juegos Olímpicos. Es un comienzo, un gran comienzo”, declaró Trump durante una sesión de preguntas y respuestas después de las reuniones que sostuvo con los líderes republicanos del Congreso y miembros del gabinete sobre la agenda legislativa del gobierno en 2018.

En una evaluación de las conversaciones de la semana entrante, Trump señaló que “si algo puede suceder y surgir de esas conversaciones sería grandioso para toda la humanidad. Sería algo grandioso para el mundo”.

El mandatario también señaló que había conversado con el presidente surcoreano Moon Jae-in, quien “agradeció mucho mi estricta posición”.

“Hay que tener cierta actitud y estar dispuesto a hacer algunas acciones y estoy totalmente dispuesto a llevarlas a cabo”, declaró Trump, quien aseguró que la severidad de su discurso ha contribuido a persuadir a que Corea del Norte dialogue con Corea del Sur.

Trump había preguntado en un tuit la semana pasada: “Alguien realmente cree que Corea del Norte y Corea del Sur andarían conversando y dialogando ahora si yo no hubiera comprometido con firmeza, fuerza y disposición todo nuestro ‘poderío’ contra el Norte”.

El gobierno de Trump accedió el jueves a aplazar la realización de las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur para después de los Juegos Olímpicos. El secretario de Defensa, Jim Mattis, insistió en que postergarlas era una necesidad práctica y conveniente para las competiciones y no un gesto político.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?