Trump conversó con Xi Jinping sobre guerra comercial y Corea del Norte

El presidente estadounidense Donald Trump, informó que sostuvo una “larga y muy buena conversación” con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien sostiene una tensa relación bilateral por la aplicación de tarifas arancelarias y represalias que acercan a las potencias a una guerra comercial.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2018