Trump confirma reunión de su candidato a secretario de Estado con Kim Jong-un

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que Mike Pompeo, actual director de la CIA y nominado al cargo de Secretario de Estado, mantuvo una reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un, como había reportado la prensa.

“Mike Pompeo se reunió con Kim Jong Un en Corea del Norte la semana pasada. La reunión fue muy fluida y se formó una buena relación. Ahora se están trabajando los detalles de la Cumbre”, escribió Trump, quien en mayor se encontraría cara a cara con Kim Jong-un, en su cuenta de Twitter.

“¡La desnuclearización será algo grandioso para el mundo, pero también para Corea del Norte!”, agregó, confirmando que la reducción o suspensión del programa nuclear norcoreano será un elemento central en la agenda de negociaciones entre Pyongyang y Washington en el futuro próximo, como se especulaba.

La reunión de Pompeo tuvo lugar en los momentos previos de una histórica cumbre entre Trump y Kim que se está negociando para finales de mayo o principios de junio en un país neutral.

Antes de eso el líder norcoreano se reunirá también con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, el próximo viernes y en medio de la expectativa de que ambos países firmen o ultimen los detalles de un tratado que ponga fin a la Guerra de Corea terminada en 1953 con un armisticio.

Esta histórica medida terminaría con un estado legal de conflicto que lleva 67 años y contribuirá a desmantelar la frontera militarizada entre ambos países, paso previo para aumentar la cooperación pacífica entre ambos países.

Aunque persisten diferencias de criterio importante entre las dos Coreas, y se espera que las negociaciones sean duras y que Estados Unidos juegue también un rol importante.

Pompeo, actual director de la Central de Inteligencia (CIA), ha sido nominado por Trump para el cargo de Secretario de Estado, aunque su confirmación depende todavía del Senado.

Pero esta reunión con Kim, que había adelantado el periódico The Washington Post el martes, confirmaría que el ex militar y ex congresista ya está actuando como cabeza de la diplomacia estadounidense, en reemplazo de Rex Tillerson.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?