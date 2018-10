Trump celebró la confirmación de Kavanaugh, su candidato para la Corte Suprema

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró el sábado la confirmación del Senado de su candidato para la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh.

Se trata de un importante triunfo político del mandatario, que contará a partir de ahora con un máximo tribunal más afín a su orientación.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2018